Пленный украинский военный вывел российских штурмовиков на укреппозицию

Военнослужащий ВСУ, сдавшийся в плен подразделениям группировки «Восток» в Запорожской области, помог российским военным при штурме укрепленного опорного пункта.

Военнослужащий ВСУ, сдавшийся в плен подразделениям группировки «Восток» в Запорожской области, помог российским военным при штурме укрепленного опорного пункта. Об этом рассказал штурмовик с позывным Пурик.

Как сообщили в Минобороны России, после освобождения Зализничного подразделения продолжили продвижение вглубь гуляйпольского оборонительного района. Были заняты опорные пункты, часть украинских военнослужащих взята в плен. Один из них согласился сотрудничать.

По словам Пурика, пленный предложил помощь перед атакой на сложный укрепрайон. Он указал расположение позиций, рассказал, где находятся пулеметные расчеты, и согласился участвовать в операции. Перед штурмом военные провели дополнительную разведку, в том числе с применением беспилотников. Опорный пункт представлял собой сеть замаскированных позиций в лесополосе.

Штурмовые группы приблизились малыми подразделениями. После координации действий был применен термобарический боеприпас. В результате укрепленная точка была разрушена.

Во время зачистки соседнего блиндажа российские военные услышали переговоры. По данным Минобороны, находившиеся там военнослужащие ВСУ выбросили оружие и боекомплект и сдались.

Один из пленных, Александр Гринько, заявил, что на позициях отсутствовали запасы воды и продовольствия. По его словам, обещанное снабжение не поступало, а часть командиров покидала позиции. Он сообщил, что принял решение сдаться, чтобы сохранить жизнь.

В Минобороны отметили, что операция проводилась после детальной подготовки и завершилась занятием укрепленного участка и зачисткой прилегающих позиций.

