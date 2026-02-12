Пленный украинский военный вывел российских штурмовиков на укреппозицию

По словам Пурика, пленный предложил помощь перед атакой на сложный укрепрайон. Он указал расположение позиций, рассказал, где находятся пулеметные расчеты, и согласился участвовать в операции. Перед штурмом военные провели дополнительную разведку, в том числе с применением беспилотников. Опорный пункт представлял собой сеть замаскированных позиций в лесополосе.