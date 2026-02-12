Вашингтон
+3°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бойцы РФ прорвались в Червоное под Константиновкой

По информации источников, российские войска планомерно охватывают Константиновку и ведут локальные бои на ее территории.

Источник: Аргументы и факты

Продвигающимся в районе Константиновки российским подразделениям удалось прорваться на территорию поселка Червоное, сообщают военные Telegram-каналы.

По данным источников, российские военные также выбили украинских боевиков с территории между Червоным и селом Новодмитровка.

Сообщается также о завершении войсками РФ зачистки леса восточнее Константиновки и действиях российских штурмовых групп в районе поселка Молочарка, расположенного рядом с городом.

Военные паблики пишут о постепенном планомерном охвате Константиновки подразделениями РФ.

Согласно сведениям бывшего депутата Верховной рады Олега Царева, российские военные ведут локальные бои на территории Константиновки. Экс-парламентарий сообщил также о расширении подразделениями РФ позиций в окрестностях населенных пунктов Бересток и Ильиновка под Константиновкой.

Ранее были опубликованы кадры уничтожения корректируемыми снарядами «Краснополь» мест скопления украинских боевиков в Константиновке.