Бойцы РФ прорвались в Червоное под Константиновкой

Продвигающимся в районе Константиновки российским подразделениям удалось прорваться на территорию поселка Червоное, сообщают военные Telegram-каналы.
По данным источников, российские военные также выбили украинских боевиков с территории между Червоным и селом Новодмитровка.
Сообщается также о завершении войсками РФ зачистки леса восточнее Константиновки и действиях российских штурмовых групп в районе поселка Молочарка, расположенного рядом с городом.
Военные паблики пишут о постепенном планомерном охвате Константиновки подразделениями РФ.
Согласно сведениям бывшего депутата Верховной рады Олега Царева, российские военные ведут локальные бои на территории Константиновки. Экс-парламентарий сообщил также о расширении подразделениями РФ позиций в окрестностях населенных пунктов Бересток и Ильиновка под Константиновкой.
Ранее были опубликованы кадры уничтожения корректируемыми снарядами «Краснополь» мест скопления украинских боевиков в Константиновке.