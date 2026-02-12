Вашингтон
+3°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Филиппо заявил, что Трамп собирается избавиться от Зеленского

Президент США Трамп собирается избавиться от украинского политика Зеленского, поэтому его администрация нанесла по нему серьезный удар, считает французский политик Филиппо.

Источник: Аргументы и факты

Французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что президент США Дональд Трамп собирается избавиться от украинского политика Владимира Зеленского.

Так он отреагировал на материал в издании Financial Times, где говорится о том, что администрация Трампа вынуждает Зеленского провести президентские выборы на Украине до 15 мая, иначе Киев не получит никаких гарантий безопасности.

«Катастрофа для того, кто оставался у власти без выборов в течение 2 лет (март 2024 года)! Неужели Трамп хочет избавиться от Зеленского, препятствия на пути к миру?! Похоже, что так и есть!», — написал он в социальной сети X*.

Он также добавил, что это удар и по президенту Франции Эммануэлю Макрону, и по остальным «евроястребам».

Ранее Филиппо прокомментировал военный план Брюсселя по «ликвидации венгерской проблемы» и включению Украины в Евросоюз в течение 10 месяцев, опубликованный в журнале Politico.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше