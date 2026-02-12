Французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что президент США Дональд Трамп собирается избавиться от украинского политика Владимира Зеленского.
Так он отреагировал на материал в издании Financial Times, где говорится о том, что администрация Трампа вынуждает Зеленского провести президентские выборы на Украине до 15 мая, иначе Киев не получит никаких гарантий безопасности.
«Катастрофа для того, кто оставался у власти без выборов в течение 2 лет (март 2024 года)! Неужели Трамп хочет избавиться от Зеленского, препятствия на пути к миру?! Похоже, что так и есть!», — написал он в социальной сети X*.
Он также добавил, что это удар и по президенту Франции Эммануэлю Макрону, и по остальным «евроястребам».
Ранее Филиппо прокомментировал военный план Брюсселя по «ликвидации венгерской проблемы» и включению Украины в Евросоюз в течение 10 месяцев, опубликованный в журнале Politico.
