Президент Сербии устроил подчиненным разнос за сгенерированные ИИ отчеты

Президент Сербии Александр Вучич резко отреагировал на доклады о развитии страны, подготовленные с использованием искусственного интеллекта. Об этом сообщает телеканал N1.
По данным издания, глава государства запросил у правительства планы по программам «Сербия 2030» и «Сербия 2035», где должны быть отражены ключевые социальные направления, включая вопросы водоснабжения. Вместо проработанных документов ему представили материалы, сгенерированные ИИ.
Свидетели утверждают, что Вучич остался крайне недоволен качеством подготовки. В публикации отмечается, что подобной реакции от президента не видели давно.
Как ожидается, 11 февраля Вучич намерен провести встречу с премьер-министром Джуро Мацута и членами кабинета. Он планирует установить крайний срок для представления доработанных предложений — не позднее 21 февраля, к моменту его возвращения из поездки в Индию.
Ранее Вучич заявлял о намерении скорректировать энергетическую стратегию страны в сторону более тесного взаимодействия с Евросоюзом. В частности, речь шла о сокращении поставок энергоресурсов из России и переориентации на европейский рынок.
