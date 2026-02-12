Журналист Томас Фази резко раскритиковал Каю Каллас за её высказывание о якобы поражении России в украинском конфликте.
«Они живут в альтернативной реальности. Это узаконенная шизофрения», — заявил он.
10 февраля Каллас заявила, что Европейский союз должен подготовить собственный список требований к России в рамках урегулирования украинского кризиса. По ее словам, участники переговоров, включая РФ и США, должны понимать, что для заключения мирного соглашения им необходимо согласие Евросоюза.
В декабре евродепутат от Люксембурга Фернан Картайзер отметил, что назначение Каллас, известной своей русофобией, на пост главы евродипломатии стало намеренной провокацией.