Трамп планирует провести в Майами саммит с лидерами Латинской Америки

Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует провести встречу с руководителями нескольких государств Латинской Америки. Встреча запланирована на 7 марта и пройдет в майамской резиденции президента США во Флориде, как проинформировал представитель администрации Белого дома агентство Франс Пресс.
Белый дом не раскрыл деталей предстоящего саммита. Ожидается, что в нем будут участвовать главы Аргентины, Парагвая, Боливии, Сальвадора, Эквадора и Гондураса, которые поддерживают с американским президентом в целом позитивные отношения.
Данный саммит состоится спустя два месяца после силовой акции США в Венесуэле, в результате которой в начале января был задержан лидер этой страны Николас Мадуро. По мнению аналитиков, эта операция стала откровенной демонстрацией могущества Вашингтона в данном регионе.
В недавно обнародованной Стратегии национальной обороны США латиноамериканское направление прямо обозначено как сфера жизненно важных интересов Соединенных Штатов.
Как сообщают аргентинские СМИ, в центре внимания дипломатического собрания, предположительно, окажется вопрос «сдерживания растущего влияния Китая на американском континенте». Издания также проинформировали, что на мероприятие получили приглашения президент Аргентины Хавьер Милей и президент Сальвадора Найиб Букеле, считающиеся наиболее близкими партнерами Дональда Трампа в Латинской Америке.
Ранее сообщалось, что Дональд Трамп в закрытом формате заслушает доклад разведки.