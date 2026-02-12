Трамп планирует провести в Майами саммит с лидерами Латинской Америки

Данный саммит состоится спустя два месяца после силовой акции США в Венесуэле, в результате которой в начале января был задержан лидер этой страны Николас Мадуро. По мнению аналитиков, эта операция стала откровенной демонстрацией могущества Вашингтона в данном регионе.