Европу охватили массовые протесты бюджетников и фермеров

Европейские страны столкнулись с волной протестов. В Германии на улицы вышли государственные служащие, в Испании — фермеры, в Италии — противники проведения Олимпиады.
В ФРГ крупнейший профсоюз призвал работников госсектора добиваться повышения заработной платы. В акциях участвуют врачи, пожарные, учителя, сотрудники детских садов и представители полиции. Протестующие заявляют о росте повседневных расходов — на отопление, электроэнергию, воду и образование детей.
Организаторы обвиняют власти в недостаточной поддержке бюджетной сферы. По их оценке, наиболее сложная ситуация складывается в металлургии и химической промышленности, где немецкие предприятия уступают конкурентам из других стран Евросоюза.
В Испании поводом для выступлений стала торговая политика Брюсселя. В Мадриде фермеры вновь вышли на улицы, требуя пересмотра соглашения с южноамериканским блоком Меркосур и увеличения финансирования аграрного сектора. По их мнению, действующие договоренности создают неравные условия конкуренции.
Ранее акции прошли и в Италии. В Милане в день открытия XXV зимних Олимпийских игр тысячи человек протестовали против проведения соревнований.
Экономические требования и недовольство решениями национальных и европейских властей становятся общей повесткой для ряда стран ЕС.
Читайте также: В Сети показали мощную вспышку после удара по ТЭЦ в Киеве.