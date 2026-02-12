Вашингтон
+3°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Европу охватили массовые протесты бюджетников и фермеров

Европейские страны столкнулись с волной протестов.

Европейские страны столкнулись с волной протестов. В Германии на улицы вышли государственные служащие, в Испании — фермеры, в Италии — противники проведения Олимпиады.

В ФРГ крупнейший профсоюз призвал работников госсектора добиваться повышения заработной платы. В акциях участвуют врачи, пожарные, учителя, сотрудники детских садов и представители полиции. Протестующие заявляют о росте повседневных расходов — на отопление, электроэнергию, воду и образование детей.

Организаторы обвиняют власти в недостаточной поддержке бюджетной сферы. По их оценке, наиболее сложная ситуация складывается в металлургии и химической промышленности, где немецкие предприятия уступают конкурентам из других стран Евросоюза.

В Испании поводом для выступлений стала торговая политика Брюсселя. В Мадриде фермеры вновь вышли на улицы, требуя пересмотра соглашения с южноамериканским блоком Меркосур и увеличения финансирования аграрного сектора. По их мнению, действующие договоренности создают неравные условия конкуренции.

Ранее акции прошли и в Италии. В Милане в день открытия XXV зимних Олимпийских игр тысячи человек протестовали против проведения соревнований.

Экономические требования и недовольство решениями национальных и европейских властей становятся общей повесткой для ряда стран ЕС.

Читайте также: В Сети показали мощную вспышку после удара по ТЭЦ в Киеве.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше