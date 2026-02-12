ВЭФ-2026 пройдёт во Владивостоке с 1 по 4 сентября

Восточный экономический форум (ВЭФ) (16+) в 2026 году пройдёт с 1 по 4 сентября во Владивостоке. Об этом сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь Организационного комитета по подготовке и проведению ВЭФ Антон Кобяков, сообщила пресс-служба Росконгресса.
«Форум стал главной площадкой координации развития региона и привлечения инвестиций, где формируются управленческие решения и механизмы, которые затем воплощаются в конкретные проекты — от территорий опережающего развития и мастер-планов городов до новых предприятий, инфраструктуры и социальных объектов», — подчеркнул Антон Кобяков.
С момента своего основания в 2015 году по указу президента Владимира Путина форум стал ключевой площадкой для обсуждения стратегий развития Дальнего Востока. За десять лет ВЭФ зарекомендовал себя как ведущая международная платформа, где формируются условия для реализации масштабных проектов — от создания территорий опережающего развития и разработки градостроительных мастер-планов до запуска новых предприятий, инфраструктурных и социальных объектов. Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс.