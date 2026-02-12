ВЭФ-2026 пройдёт во Владивостоке с 1 по 4 сентября

С момента своего основания в 2015 году по указу президента Владимира Путина форум стал ключевой площадкой для обсуждения стратегий развития Дальнего Востока. За десять лет ВЭФ зарекомендовал себя как ведущая международная платформа, где формируются условия для реализации масштабных проектов — от создания территорий опережающего развития и разработки градостроительных мастер-планов до запуска новых предприятий, инфраструктурных и социальных объектов. Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс.