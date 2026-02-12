Вашингтон
В МИД РФ ответили Гутеррешу на слова о Крыме и Донбассе

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала заявление генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша о неприменимости принципа самоопределения к Крыму и Донбассу.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала заявление генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша о неприменимости принципа самоопределения к Крыму и Донбассу. Свое мнение она высказала в эфире телеканала RT.

В конце января Гутерреш заявил, что, с точки зрения ООН, принцип самоопределения народов не распространяется на указанные территории. Ранее Захарова уже называла такую позицию секретариата организации необоснованной.

В интервью RT дипломат подчеркнула, что генсек не уполномочен выражать позицию отдельных государств. По ее словам, его заявления совпадают с мнением западных стран, которые, как она утверждает, самостоятельно определяют, какие народы могут претендовать на проведение референдумов о статусе территорий.

Захарова заявила, что если Гутерреш фактически выступает от имени этих государств, ему следует занять пост в структурах, представляющих их интересы, например в НАТО или Евросоюзе. В противном случае, отметила она, глава ООН обязан придерживаться мандата и не выходить за рамки своих полномочий.

