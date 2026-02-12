В МИД РФ ответили Гутеррешу на слова о Крыме и Донбассе

Захарова заявила, что если Гутерреш фактически выступает от имени этих государств, ему следует занять пост в структурах, представляющих их интересы, например в НАТО или Евросоюзе. В противном случае, отметила она, глава ООН обязан придерживаться мандата и не выходить за рамки своих полномочий.