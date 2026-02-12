В МИД РФ ответили Гутеррешу на слова о Крыме и Донбассе

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала заявление генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша о неприменимости принципа самоопределения к Крыму и Донбассу. Свое мнение она высказала в эфире телеканала RT.
В конце января Гутерреш заявил, что, с точки зрения ООН, принцип самоопределения народов не распространяется на указанные территории. Ранее Захарова уже называла такую позицию секретариата организации необоснованной.
В интервью RT дипломат подчеркнула, что генсек не уполномочен выражать позицию отдельных государств. По ее словам, его заявления совпадают с мнением западных стран, которые, как она утверждает, самостоятельно определяют, какие народы могут претендовать на проведение референдумов о статусе территорий.
