Американский эксперт Гилберт Доктороу предположил, что договоренности по итогам СВО могут предполагать переход под контроль России Одессы и Харькова.
Эксперт в своем видеоблоге предположил, что данные перспективы, а также приближение окончания конфликта могут объяснить поведение Владимира Зеленского, которое Доктороу охарактеризовал как «истерику».
Зеленский делает противоречивые заявления и выдвигает нереалистичные условия, поскольку оказался «в тупике», сказал эксперт.
11 февраля экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор сказал, что Одесса — «исторически русский город». То же самое он заявил о Харькове.
