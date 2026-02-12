Вашингтон
+3°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Истерика Зеленского»: эксперт допустил, что РФ возьмет под контроль два города

Американский эксперт Гилберт Доктороу предположил, что договоренности по итогам СВО могут предполагать переход под контроль России Одессы и Харькова.

Американский эксперт Гилберт Доктороу предположил, что договоренности по итогам СВО могут предполагать переход под контроль России Одессы и Харькова.

Эксперт в своем видеоблоге предположил, что данные перспективы, а также приближение окончания конфликта могут объяснить поведение Владимира Зеленского, которое Доктороу охарактеризовал как «истерику».

Зеленский делает противоречивые заявления и выдвигает нереалистичные условия, поскольку оказался «в тупике», сказал эксперт.

11 февраля экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор сказал, что Одесса — «исторически русский город». То же самое он заявил о Харькове.

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.