Спикер парламента Киргизии Нурланбек Тургунбек уулу подал в отставку

Спикер парламента Киргизии Тургунбек уулу объявил об уходе в отставку.

Источник: Аргументы и факты

Спикер парламента Киргизии Нурланбек Тургунбек уулу в четверг, 12 февраля, на заседании законодательного собрания республики заявил, что подал в отставку.

«Я принял решение подать в отставку по собственному желанию», — сказал Тургунбек уулу.

Он отметил, что не служит одному или двум лицам, а служит Киргизии и ее народу.

Тургунбек уулу занимал должность спикера парламента Киргизии с 17 декабря 2025 года.

На этой неделе лидер Киргизии Садыр Жапаров уволил вице-премьера и главу спецслужбы республики Камчыбека Ташиева.

Ранее стало известно об отставке главы Банка Франции Вильруа де Гало.