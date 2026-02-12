Спикер парламента Киргизии Нурланбек Тургунбек уулу подал в отставку

Спикер парламента Киргизии Нурланбек Тургунбек уулу в четверг, 12 февраля, на заседании законодательного собрания республики заявил, что подал в отставку.
«Я принял решение подать в отставку по собственному желанию», — сказал Тургунбек уулу.
Он отметил, что не служит одному или двум лицам, а служит Киргизии и ее народу.
Тургунбек уулу занимал должность спикера парламента Киргизии с 17 декабря 2025 года.
На этой неделе лидер Киргизии Садыр Жапаров уволил вице-премьера и главу спецслужбы республики Камчыбека Ташиева.
Ранее стало известно об отставке главы Банка Франции Вильруа де Гало.