Палата представителей поддержала отмену пошлин Трампа в отношении Канады

Палата представителей США поддержала резолюцию против пошлин президента Дональда Трампа в отношении Канады. Это следует из трансляции голосования парламентариев.
За резолюцию высказались 219 человек, а против — 211.
Данный случай, когда контролируемая Республиканской партией Палата представителей столкнулась с главой государства по главному вопросу его экономической политики и вызвала ответные обвинения со стороны американского лидера, стал одним из первых после прихода Трампа к власти, отмечает международное информационное агентство Associated Press.
В феврале прошлого года президент США объявил о чрезвычайном положении из-за якобы неспособности Канады бороться с трансграничной наркоторговлей и ввел пошлины в размере 25% на большинство канадских товаров. Одобренная Палатой представителей резолюция направлена на то, чтобы прекратить действие режима чрезвычайного положения.
Добавим, что в январе текущего года Трамп пригрозил Канаде пошлинами в 100% в случае заключения государством сделки с Китаем.