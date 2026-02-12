Палата представителей поддержала отмену пошлин Трампа в отношении Канады

Данный случай, когда контролируемая Республиканской партией Палата представителей столкнулась с главой государства по главному вопросу его экономической политики и вызвала ответные обвинения со стороны американского лидера, стал одним из первых после прихода Трампа к власти, отмечает международное информационное агентство Associated Press.