Палата представителей поддержала отмену пошлин Трампа в отношении Канады

Палата представителей США поддержала резолюцию против пошлин президента Дональда Трампа в отношении Канады.

Источник: Аргументы и факты

Палата представителей США поддержала резолюцию против пошлин президента Дональда Трампа в отношении Канады. Это следует из трансляции голосования парламентариев.

За резолюцию высказались 219 человек, а против — 211.

Данный случай, когда контролируемая Республиканской партией Палата представителей столкнулась с главой государства по главному вопросу его экономической политики и вызвала ответные обвинения со стороны американского лидера, стал одним из первых после прихода Трампа к власти, отмечает международное информационное агентство Associated Press.

В феврале прошлого года президент США объявил о чрезвычайном положении из-за якобы неспособности Канады бороться с трансграничной наркоторговлей и ввел пошлины в размере 25% на большинство канадских товаров. Одобренная Палатой представителей резолюция направлена на то, чтобы прекратить действие режима чрезвычайного положения.

Добавим, что в январе текущего года Трамп пригрозил Канаде пошлинами в 100% в случае заключения государством сделки с Китаем.

