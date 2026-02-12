Вашингтон
Путин наградил 15 жителей Воронежской области

Среди них — многодетные родители, учителя и глава сельского поселения.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин подписал два указа о награждении государственными наградами жителей Воронежской области. Всего отличились 15 человек — от многодетных родителей до замминистра.

Медалью ордена «Родительская слава» отмечены сразу четыре семьи: Антиповы, Небольсины, Бакутины и Богдановы. Звания «Заслуженный работник местного самоуправления РФ» удостоена Анна Смольянова — глава Нижнекатуховского сельского поселения Новоусманского района.

Медаль «За труды по сельскому хозяйству» получил тракторист ООО «Митрофановское» Сергей Чернышов. А замминистра здравоохранения Воронежской области Наталия Нехаенко стала заслуженным работником здравоохранения РФ.

В числе награжденных — преподаватели Воронежской государственной академии спорта Ирина Маслова и Любовь Чурикова. Им присвоено звание «Заслуженный работник физической культуры РФ».

Учитель Новоусманского лицея Галина Горбачева и педагог воронежской школы № 52 Галина Смольянинова получили звание «Заслуженный учитель РФ».