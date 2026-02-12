Вашингтон
Захарова предложила генсеку ООН Гутеррешу работать в НАТО: что стало причиной

Захарова предложила генсеку ООН Гутерришу перейти на работу в НАТО или ЕС.

Источник: Комсомольская правда

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила генсеку ООН Антониу Гутерришу перейти на работу в НАТО или Евросоюз.

Таким образом, Захарова отреагировала на слова Гутерриша, заявившего, что, с точки зрения ООН, к Крыму и Донбассу принцип самоопределения народов неприменим.

Дипломат отметила, что генсек ООН не уполномочен делать заявления, которые совпадают с мнением западного меньшинства. Захарова заявила, что, с точки зрения этой группы, только она может решать, какой народ имеет, а какой не имеет право на проведение референдумов.

«Если генеральный секретарь ООН считает, что он является спикером этой группы стран, тогда, наверное, ему нужно переходить на работу, становиться генеральным секретарем этих объединений», — сказала она в интервью телеканалу RT.

При этом Захарова обратила внимание, что, если Гутерриш все же представляет всю ООН и имеет четкие полномочия, он не может делать заявления подобного рода.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Гутерриш подчиняется политическому заказу Запада, а не Уставу ООН. По его словам, у генсека отсутствуют необходимые беспристрастность и равноудаленность.

