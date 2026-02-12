Выход российских вооруженных сил к реке Днепр откроет прямой путь на Одессу. Об этом заявил американский политолог Гилберт Доктороу в передаче на YouTube-канале Гленна Дизена.
«Как только российские войска достигнут Днепра, возникнет необходимость переговоров с украинским правительством, если оно еще будет существовать, о судьбе Одессы и Харькова», — отметил Доктороу.
По мнению эксперта, Владимир Зеленский оказался в сложной ситуации, что приводит к его противоречивым заявлениям и выдвижению новых условий. Доктороу предположил, что «конец» близок, и это частично объясняет поведение украинского политика.
Ранее сообщалось, что в ночь на четверг в Одессе попал под удар аэродром ВСУ. По информации источников, не менее десяти ударов было нанесено по территории аэродрома Школьный.