Политолог Доктороу: выход ВС РФ к Днепру откроют «прямой путь» к Одессе

В США рассказали, когда российская армия откроет «прямой путь» к Одессе.

Источник: Аргументы и факты

Выход российских вооруженных сил к реке Днепр откроет прямой путь на Одессу. Об этом заявил американский политолог Гилберт Доктороу в передаче на YouTube-канале Гленна Дизена.

«Как только российские войска достигнут Днепра, возникнет необходимость переговоров с украинским правительством, если оно еще будет существовать, о судьбе Одессы и Харькова», — отметил Доктороу.

По мнению эксперта, Владимир Зеленский оказался в сложной ситуации, что приводит к его противоречивым заявлениям и выдвижению новых условий. Доктороу предположил, что «конец» близок, и это частично объясняет поведение украинского политика.

Ранее сообщалось, что в ночь на четверг в Одессе попал под удар аэродром ВСУ. По информации источников, не менее десяти ударов было нанесено по территории аэродрома Школьный.

