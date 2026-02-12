Канада выступила за регулярное проведение операции «Арктический часовой»

Верховное командование объединенных вооруженных сил НАТО в Европе ранее заявило, что альянс запустил операцию «Арктический часовой» для усиления своего присутствия в регионе.
«Мы бы хотели, чтобы эта инициатива стала постоянной… Я призываю союзников по НАТО и генерального секретаря рассматривать это как коллективное усилие, а не только как индивидуальное», — цитирует телеканал CBC выступление Ананд на прошедшей в Торонто конференции по Арктике.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 15 января подчеркнула, что Россия обратила внимание на планы НАТО запустить миссию «Арктический часовой», считает это провокацией по насаждению своих порядков. Она отметила, что усилиями блока некогда мирный регион Арктики стал зоной геополитической конкуренции.