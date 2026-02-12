Канада выступила за регулярное проведение операции «Арктический часовой»

«Мы бы хотели, чтобы эта инициатива стала постоянной… Я призываю союзников по НАТО и генерального секретаря рассматривать это как коллективное усилие, а не только как индивидуальное», — цитирует телеканал CBC выступление Ананд на прошедшей в Торонто конференции по Арктике.