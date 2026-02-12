Вашингтон
+3°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жёсткое предупреждение Лаврова о военных мерах вызвало панику на Западе

Предупреждение главы МИД России Сергея Лаврова о возможных военно-технических мерах в случае милитаризации Гренландии вызвало резонанс в западных СМИ. О реакции на заявление министра пишет британская газета Daily Express.

Источник: Life.ru

«Лавров предупредил, что Россия предпримет шаги в военной сфере, если США превратят Гренландию в стратегическую базу, направленную против России», — отмечается в материале.

Там обратили внимание и на слова Лаврова о том, что принципиальная позиция России заключается в том, что «Арктика должна оставаться зоной мира и сотрудничества». Автор статьи заметил также справедливую критику главы МИД относительно того, как западные державы поддерживают право Гренландии на самоопределение, отвергая при этом решение Крыма, Донбасса и других территорий стать частью России.

Накануне министр выступил на «правительственном часе» в Госдуме и подчеркнул, что Москва готова принять адекватные ответные меры, если в Гренландии начнут реализовываться действия, которые она сочтёт угрозой. По словам дипломата, Арктика должна оставаться территорией мира и сотрудничества. Он также разъяснил текущую позицию Москвы относительно контроля над стратегическими вооружениями.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше