Жёсткое предупреждение Лаврова о военных мерах вызвало панику на Западе

«Лавров предупредил, что Россия предпримет шаги в военной сфере, если США превратят Гренландию в стратегическую базу, направленную против России», — отмечается в материале.
Там обратили внимание и на слова Лаврова о том, что принципиальная позиция России заключается в том, что «Арктика должна оставаться зоной мира и сотрудничества». Автор статьи заметил также справедливую критику главы МИД относительно того, как западные державы поддерживают право Гренландии на самоопределение, отвергая при этом решение Крыма, Донбасса и других территорий стать частью России.
Накануне министр выступил на «правительственном часе» в Госдуме и подчеркнул, что Москва готова принять адекватные ответные меры, если в Гренландии начнут реализовываться действия, которые она сочтёт угрозой. По словам дипломата, Арктика должна оставаться территорией мира и сотрудничества. Он также разъяснил текущую позицию Москвы относительно контроля над стратегическими вооружениями.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.