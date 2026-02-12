Вашингтон
Путин отметил заслуги пятерых волгоградцев наградами

Владимир Путин накануне, 11 февраля, подписал Указ о награждении ряда россиян за заслуги в различных сферах профессиональной деятельности.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документ, среди награжденных Медалью Луки Крымского — двое волгоградских медиков: ассистент кафедры Волгоградского государственного медицинского университета Алексей Полуосьмак и врач областного клинического онкологического диспансера Алексей Шабанов.

Борис Усик, занимающий должность заместителя начальника отдела Центра документации новейшей истории Волгоградской области, отмечен Орденом «За заслуги в культуре и искусстве».

Олимпийский чемпион и директор Центра спортивной подготовки «Олимп» Алексей Петров награжден Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.

Пятая награжденная — управляющая делами администрации Еланского района Татьяна Богатырева. Ей присвоено звание «Заслуженного работника местного самоуправления».