В Сумской области артиллеристы ВСУ по ошибке погубили союзников. Видео © Telegram / Mash.
По позициям украинских штурмовых групп прилетело два-три снаряда. Причиной стал сбой в работе системы связи Starlink, из-за которого артиллеристы не смогли связаться с пехотой и приняли её за подразделения ВС РФ. В результате погибли минимум четверо военнослужащих ВСУ.
Тем временем российские войска продолжают теснить противника в направлении Сум. Бойцы группировки «Север» пробиваются к линии Кияница — Хотень, где расположен укреплённый район, в который украинское командование ранее стянуло до 10 тысяч военных для планировавшегося прорыва в Курскую область. В среднем продвижение ВС РФ в этой зоне составляет 900 метров в сутки.
Ранее Life.ru рассказывал, как умиравший от голода украинский солдат сдался в плен и помог российским войскам взять укреплённый опорный пункт ВСУ. Укрепрайон представлял собой разветвлённую сеть позиций, замаскированных в лесополосе.
