Украинские артиллеристы ввергли в адский огонь подразделение ВСУ из-за сбоя в Starlink

Тем временем российские войска продолжают теснить противника в направлении Сум. Бойцы группировки «Север» пробиваются к линии Кияница — Хотень, где расположен укреплённый район, в который украинское командование ранее стянуло до 10 тысяч военных для планировавшегося прорыва в Курскую область. В среднем продвижение ВС РФ в этой зоне составляет 900 метров в сутки.