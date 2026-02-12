Молдова и Германия наращивают сотрудничество в сфере социальной защиты

По мнению Плугару, для Молдовы данное соглашение является новым шагом к соответствию европейским стандартам. Она отметила, что документ будет способствовать созданию более безопасной, справедливой и ориентированной на потребности людей системы труда как в Молдове, так и в диаспоре.