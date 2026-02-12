Молдова и Германия наращивают сотрудничество в сфере социальной защиты

КИШИНЕВ, 12 фев — Sputnik. Повысить уровень социальной защищенности граждан Молдовы, работающих в Германии призвано соглашение, подписанное в Берлине министром труда и соцзащиты Натальей Плугару и ее немецкой коллегой Бэрбель Бас.
Документ среди прочего облегчает работникам из Молдовы доступ к информации об их трудовых правах и системе социальной защиты. Соглашение направлено на сотрудничество в борьбе с незадекларированным трудоустройством и на улучшение условий труда.
Кроме того, предусмотрен обмен опытом и передовыми практиками между профильными учреждениями Молдовы и Германии для более эффективного предоставления социальных услуг. Молдова также сможет получить поддержку в разработке политики занятости рабочей силы.
По мнению Плугару, для Молдовы данное соглашение является новым шагом к соответствию европейским стандартам. Она отметила, что документ будет способствовать созданию более безопасной, справедливой и ориентированной на потребности людей системы труда как в Молдове, так и в диаспоре.
«Партнерство с Германией будет способствовать продвижению реформ в сфере социальной защиты и созданию более инклюзивного рынка труда», — заявила Плугару.
Подписанное в Берлине соглашение о сотрудничестве в сфере труда и социальной защиты между Молдовой и Германией будет действовать в период с 2026 по 2027 год.