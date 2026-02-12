Боец РФ рассказал, что боевики ВСУ все чаще сдаются в плен у Красноармейска

На красноармейском направлении растет число случаев сдачи в плен украинских боевиков, сообщил российский штурмовик Сергей Гудорев, слова которого привел в своем Telegram-канале военкор Александр Коц.
Гудорев рассказал о сдаче в плен двоих боевиков ВСУ, вышедших с белым флагом к занятому российскими военными опорнику под Красноармейском.
«Пришли сами, говорят — сдаемся. Таких случаев сейчас все больше. У них там снабжения нет, командиры бросают, люди не хотят воевать», — сказал боец.
Его сослуживец Денис Фокин сообщил о деморализации украинских солдат, которых зачастую мобилизуют и отправляют воевать без необходимой подготовки.
Сдавшийся в плен военнослужащий ВСУ Артур Малиновский рассказал, что его направили на передовую после шестидневного пребывания на полигоне. По словам пленного, на позициях его с сослуживцами оставили без снабжения.
«Никакой еды, холод, сырость. Сдаться решил сразу, как только понял, что нас просто бросили. Сейчас хоть жив, кормят, тепло», — сказал Малиновский.
Ранее Коц заявил, что украинские военные сдаются в плен на красноармейском направлении от безнадежности.