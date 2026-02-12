Вашингтон
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фуд-блогерша скончалась, съев одно блюдо во время записи своего видеоролика

Филиппинская блогерша Эмма Амит умерла через два дня после того как съела ядовитых крабов, записывая видеоролик, утверждает dailymail.

Филиппинская блогерша Эмма Амит умерла через два дня после того как съела ядовитых крабов, записывая видеоролик, утверждает dailymail.co.uk.

Через день после того, как блогерша съела крабов в кокосовом молоке, ее состояние ухудшилось. Медикам не удалось ее спасти. Крабы, которых Амит употребила в пищу, содержат яд, не разрушающийся даже при варке.

Амит и ее муж были опытными рыбаками, всю жизнь прожившими у моря, из-за чего, по мнению авторов публикации, еще удивительнее, что блогерша не заметила, каких крабов приготовили.

Читайте материал «Роспотребнадзор запросил данные у минздрава Турции по отравлению россиян в отеле».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.