Указом президента Российской Федерации за активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу они награждены медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Награды присуждены за вклад в развитие законодательства и эффективную работу в региональном парламенте. Тем временем, замгубернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев награжден Орденом Дружбы.
Два нижегородских депутата удостоены госнаград
Председатель комитета ЗСНО по ЖКХ и ТЭК Владимир Беспалов и депутат регионального парламента, руководитель аппарата Заксобрания Максим Ребров удостоены государственных наград.