Два нижегородских депутата удостоены госнаград

Указом президента Российской Федерации за активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу они награждены медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Награды присуждены за вклад в развитие законодательства и эффективную работу в региональном парламенте. Тем временем, замгубернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев награжден Орденом Дружбы.