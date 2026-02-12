Вашингтон
Два нижегородских депутата удостоены госнаград

Председатель комитета ЗСНО по ЖКХ и ТЭК Владимир Беспалов и депутат регионального парламента, руководитель аппарата Заксобрания Максим Ребров удостоены государственных наград.

Источник: пресс-служба ЗСНО

Указом президента Российской Федерации за активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу они награждены медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Награды присуждены за вклад в развитие законодательства и эффективную работу в региональном парламенте. Тем временем, замгубернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев награжден Орденом Дружбы.