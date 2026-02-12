Вашингтон
WSJ: США готовят второй авианосец для отправки в сторону Ирана

Пентагон распорядился подготовить вторую ударную группу авианосцев для развертывания на Ближнем Востоке.

Источник: Аргументы и факты

Пентагон приказал подготовить вторую ударную авианосную группу для отправки на Ближний Восток, сообщает The Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на американских чиновников.

Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность отправки второго авианосца в этот регион в случае, если переговоры с Ираном не принесут желаемого результата. По данным источников, решение о развертывании авианосца может быть принято в ближайшее время. Однако официальные лица подчеркивают, что окончательное решение пока не принято, и планы могут быть пересмотрены.

Ранее американский лидер заявил, что в сторону Ирана направляется авианосная группа США, и Вашингтон может отправить туда еще одну.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи также заявил, что Тегеран в случае нападения со стороны США нанесет удары по американским военным базам в регионе Персидского залива.

