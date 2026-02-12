Вашингтон
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фидан заявил, что США и Иран готовы к компромиссам по ядерной сделке

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан выступил с заявлением, что США и Иран готовы согласиться на компромиссы по ядерной сделке.

Источник: Аргументы и факты

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан выступил с заявлением, что США и Иран готовы согласиться на компромиссы по ядерной сделке. Его слова приводит газета Financial Times.

«Положительным моментом является то, что американцы, судя по всему, готовы допустить обогащение урана в Иране в четко установленных рамках», — указал турецкий дипломат.

Кроме того, Фидан отметил, что в настоящее время Тегеран осознает необходимость достижения соглашения с американской стороной. При этом Соединенные Штаты, в свою очередь, понимают, что у Ирана «есть свои лимиты».

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран в случае нападения со стороны США нанесет удары по американским военным базам в регионе Персидского залива.

Также сообщалось, что высокопоставленные представители администрации президента США пока не имеют четких указаний относительно того, каких целей глава государства рассчитывает достичь возможными военными действиями против Ирана.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше