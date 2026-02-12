Фидан заявил, что США и Иран готовы к компромиссам по ядерной сделке

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан выступил с заявлением, что США и Иран готовы согласиться на компромиссы по ядерной сделке. Его слова приводит газета Financial Times.
«Положительным моментом является то, что американцы, судя по всему, готовы допустить обогащение урана в Иране в четко установленных рамках», — указал турецкий дипломат.
Кроме того, Фидан отметил, что в настоящее время Тегеран осознает необходимость достижения соглашения с американской стороной. При этом Соединенные Штаты, в свою очередь, понимают, что у Ирана «есть свои лимиты».
Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран в случае нападения со стороны США нанесет удары по американским военным базам в регионе Персидского залива.
Также сообщалось, что высокопоставленные представители администрации президента США пока не имеют четких указаний относительно того, каких целей глава государства рассчитывает достичь возможными военными действиями против Ирана.