В центре скандала с любовницей оказался остпред Британии в НАТО

Постоянный представитель Великобритании при НАТО Ангус Лапсли оказался в центре дипломатического скандала.

Постоянный представитель Великобритании при НАТО Ангус Лапсли оказался в центре дипломатического скандала. Об этом сообщает газета Times со ссылкой на источники.

По данным издания, 55-летний дипломат поселил в официальной резиденции в Брюсселе свою помощницу, с которой состоял в отношениях. Женщина, имя которой не раскрывается, по информации газеты, почти вдвое моложе Лапсли.

Times утверждает, что ситуация вызвала недовольство в дипломатических кругах. В частности, будущий посол Великобритании в Евросоюзе Кэролайн Уилсон якобы сочла подобное проживание неуместным. Источники добавляют, что информация о личных отношениях Лапсли дошла до заместителя Верховного главнокомандующего объединенными силами НАТО в Европе адмирала Кита Блаунта.

После проверки внутренних правил альянса нарушений установлено не было. Собеседник издания в оборонном ведомстве отметил, что отношения дипломата в Брюсселе не были секретом.

Газета Sun уточняет, что в здании официальной резиденции также проживают послы Великобритании в Бельгии и ЕС. Официальных комментариев от самого Лапсли или британских властей на момент публикации не приводится.

