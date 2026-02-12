Вашингтон
Опубликован документ о громком назначении в правительстве Омской области

Заместителем руководителя Главного государственно-правового управления региона вновь стала Светлана Подьячева.

Источник: Reuters

На портале государственно-правовой информации в четверг, 12 февраля 2026 года, опубликовано распоряжение губернатора Омской области Виталия Хоценко.

«Назначить Подьячеву Светлану Александровну заместителем начальника Главного государственно-правового управления Омской области 9 февраля 2026 года сроком на один год», — говорится в документе.

Отметим, что таким образом Подьячева сохранила свой пост, который занимает с февраля 2025 года.

Напомним, что она является заместителем главы управления вместе с Олегом Бибиком и Андреем Подгорбунских. Руководит Главным государственно-правовым управлением Омской области Александр Чуклин.