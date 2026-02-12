Омский губернатор Хоценко рассказал об итогах заседания инвесткомитета

Производство планируется разместить на территории особой экономической зоны «Авангард».
Как уточнили в пресс-службе губернатора и омского облправительства, новый комплекс будет выпускать высокотехнологичные материалы, необходимые для обеспечения пожарной безопасности и защиты от коррозии объектов в строительстве, нефтегазовой отрасли, энергетике и на транспорте. Это позволит удовлетворить растущий спрос отечественных промышленных компаний и сократить зависимость от импортных поставок.
Инициатором запуска производства выступает омская компания «Маяк». Общий объем инвестиций превысит 500 миллионов рублей. Реализация проекта намечена на период с I квартала 2026 года по III квартал 2029 года. После выхода на полную мощность предприятие будет выпускать до 3 тысяч тонн продукции ежегодно, создаст новые рабочие места и увеличит налоговые поступления.
Добавим, что на заседаниях областного инвесткомитета под руководством губернатора Виталия Хоценко рассматриваются перспективные проекты, направленные на улучшение инвестиционной среды, развитие существующих предприятий и создание новых рабочих мест.
