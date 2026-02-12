Омский губернатор Хоценко рассказал об итогах заседания инвесткомитета

Как уточнили в пресс-службе губернатора и омского облправительства, новый комплекс будет выпускать высокотехнологичные материалы, необходимые для обеспечения пожарной безопасности и защиты от коррозии объектов в строительстве, нефтегазовой отрасли, энергетике и на транспорте. Это позволит удовлетворить растущий спрос отечественных промышленных компаний и сократить зависимость от импортных поставок.