СВО
Сергей Лукин провел личный прием граждан

В повестке стояли вопросы жилищно-коммунального хозяйства, строительства, семейные проблемы и даже бытовые советы.

Источник: Воронежская областная Дума

11 февраля на площадке региональной приемной партии «Единая Россия» член Президиума Воронежского регионального политического совета партии «Единая Россия», депутат Воронежской областной Думы Сергей Лукин встретился с жителями региона. В повестке стояли вопросы жилищно-коммунального хозяйства, строительства, семейные проблемы и даже бытовые советы. Прием по традиции прошел в форме открытого диалога, где каждый заявитель получил не только внимание, но и реальную помощь.

С необычной инициативой к парламентарию обратился воронежец Юрий М. Он подробно изложил концепцию платформы «Оператор ЖКХ» — цифрового сервиса, который должен автоматически распределять заявки от собственников многоквартирных домов напрямую к ресурсоснабжающим организациям. По мнению заявителя, это исключит посредников, сократит время реагирования на аварии и сделает систему прозрачной. Сергей Лукин внимательно выслушал предложение, изучил презентационные материалы и забрал документы для детальной проработки.

«Любая инициатива, направленная на повышение качества жизни людей и эффективность ЖКХ, заслуживает тщательного рассмотрения», — отметил депутат.

Представители компании — производителя оборудования для стройиндустрии — обратились к Сергею Лукину с вопросом о возможностях взаимодействия с профильным отраслевым объединением. Речь шла о приглашении на производство и развитии партнерских связей с Союзом строителей Воронежской области. Депутат, возглавляющий в Воронежской областной Думе Комитет по строительной политике, ЖКХ, энергетике и тарифам, оценил перспективы сотрудничества и заверил: решение будет принято положительное.

Необычная просьба прозвучала от Нины П. Пенсионерка попросила депутата посоветовать, чем лучше утеплить дачный домик. Сергей Николаевич — заслуженный строитель России — рекомендовал минераловатную плиту как самый недорогой, доступный и при этом эффективный способ теплоизоляции. Женщина поблагодарила за практичный совет и пообещала весной приступить к работам.

К депутату также обратилась взволнованная мама, чей сын оказался в эпицентре школьного конфликта. Сергей Лукин внимательно выслушал ситуацию, дал рекомендации, как корректно и грамотно выстроить диалог с образовательным учреждением.

Предприниматель Сергей Б. попросил содействия в размещении кинотеатра на площадях торгового центра «Ласточкино». Депутат проконсультировал заявителя, рекомендовал обратиться непосредственно к руководству ДСК-Development по вопросам согласований, разрешительной документации и возможных форматов партнерства.

Сложнее оказалась ситуация с жительницей дома, на первом этаже которого расположилась база одной из служб доставки еды. Постоянный шум и поток курьеров создают дискомфорт для жильцов. Сергей Лукин разъяснил алгоритм действий: необходимо собрать подписи соседей и направить официальную жалобу с детальным описанием нарушений на имя депутата. Только после этого появится правовое основание для вмешательства и проверки со стороны надзорных органов.

«Будем разбираться, но по закону. Эмоциями здесь не поможешь», — подчеркнул парламентарий.

Все заявители получили квалифицированные консультации. Часть вопросов была решена в ходе беседы, часть взята в проработку. Сам депутат, завершая прием, подчеркнул:

«За каждой просьбой стоит живой человек. Моя задача — вникнуть в проблему и по возможности помочь с ее решением. Тогда и доверие к власти будет не абстрактным, а настоящим».

