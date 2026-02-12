Сергей Лукин провел личный прием граждан

11 февраля на площадке региональной приемной партии «Единая Россия» член Президиума Воронежского регионального политического совета партии «Единая Россия», депутат Воронежской областной Думы Сергей Лукин встретился с жителями региона. В повестке стояли вопросы жилищно-коммунального хозяйства, строительства, семейные проблемы и даже бытовые советы. Прием по традиции прошел в форме открытого диалога, где каждый заявитель получил не только внимание, но и реальную помощь.
С необычной инициативой к парламентарию обратился воронежец Юрий М. Он подробно изложил концепцию платформы «Оператор ЖКХ» — цифрового сервиса, который должен автоматически распределять заявки от собственников многоквартирных домов напрямую к ресурсоснабжающим организациям. По мнению заявителя, это исключит посредников, сократит время реагирования на аварии и сделает систему прозрачной. Сергей Лукин внимательно выслушал предложение, изучил презентационные материалы и забрал документы для детальной проработки.
«Любая инициатива, направленная на повышение качества жизни людей и эффективность ЖКХ, заслуживает тщательного рассмотрения», — отметил депутат.
Представители компании — производителя оборудования для стройиндустрии — обратились к Сергею Лукину с вопросом о возможностях взаимодействия с профильным отраслевым объединением. Речь шла о приглашении на производство и развитии партнерских связей с Союзом строителей Воронежской области. Депутат, возглавляющий в Воронежской областной Думе Комитет по строительной политике, ЖКХ, энергетике и тарифам, оценил перспективы сотрудничества и заверил: решение будет принято положительное.
Необычная просьба прозвучала от Нины П. Пенсионерка попросила депутата посоветовать, чем лучше утеплить дачный домик. Сергей Николаевич — заслуженный строитель России — рекомендовал минераловатную плиту как самый недорогой, доступный и при этом эффективный способ теплоизоляции. Женщина поблагодарила за практичный совет и пообещала весной приступить к работам.
К депутату также обратилась взволнованная мама, чей сын оказался в эпицентре школьного конфликта. Сергей Лукин внимательно выслушал ситуацию, дал рекомендации, как корректно и грамотно выстроить диалог с образовательным учреждением.
Предприниматель Сергей Б. попросил содействия в размещении кинотеатра на площадях торгового центра «Ласточкино». Депутат проконсультировал заявителя, рекомендовал обратиться непосредственно к руководству ДСК-Development по вопросам согласований, разрешительной документации и возможных форматов партнерства.
Сложнее оказалась ситуация с жительницей дома, на первом этаже которого расположилась база одной из служб доставки еды. Постоянный шум и поток курьеров создают дискомфорт для жильцов. Сергей Лукин разъяснил алгоритм действий: необходимо собрать подписи соседей и направить официальную жалобу с детальным описанием нарушений на имя депутата. Только после этого появится правовое основание для вмешательства и проверки со стороны надзорных органов.
«Будем разбираться, но по закону. Эмоциями здесь не поможешь», — подчеркнул парламентарий.
Все заявители получили квалифицированные консультации. Часть вопросов была решена в ходе беседы, часть взята в проработку. Сам депутат, завершая прием, подчеркнул:
«За каждой просьбой стоит живой человек. Моя задача — вникнуть в проблему и по возможности помочь с ее решением. Тогда и доверие к власти будет не абстрактным, а настоящим».