Стало известно о гибели замкомандира подразделения спецназа «Ахмат»

Заместитель командира «Батальона Хохла» (одно из подразделений спецназа «Ахмат») с позывным «Гром» погиб в зоне проведения специальной военной операции. О его смерти сообщили в телеграм-канале подразделения.
По информации бойцов «Ахмата», на СВО он отправился в 2023 году, оставив дома четверых детей. В сообщении подчеркивается, что офицер добровольно выходил на штурмовые задачи, хотя не был обязан лично участвовать в атаках. Среди эпизодов его службы упоминается освобождение населенных пунктов Курской области.
Смертельное ранение «Гром» получил в Харьковской области. В районе Казачьей Лопани был поражен автомобиль, в котором находился военный. Травмы оказались несовместимыми с жизнью.
Ранее стало известно о гибели Айка Гаспаряна с позывным «Абрек». Он ранее служил в частной военной компании, затем возглавил «Армянский батальон» в составе Вооруженных сил России. Государственную награду Гаспарян получал из рук президента Владимира Путина в один день с генералом Сергеем Суровикиным.
