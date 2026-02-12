Вашингтон
DE: Лавров предупредил США о контрмерах при милитаризации Гренландии

Издание Daily Express отметило, что глава МИД РФ Сергей Лавров предупредил США о «шагах Москвы в военной сфере» в случае милитаризации Гренландии.

Источник: Аргументы и факты

Глава МИД России Сергей Лавров предупредил США о контрмерах в случае милитаризации Гренландии против РФ, пишет британское издание Daily Express.

«Лавров предупредил, что Москва предпримет шаги в военной сфере, если Вашингтон превратит Гренландию в стратегическую базу, направленную против России», — говорится в публикации.

Накануне министр во время правительственного часа в Госдуме РФ заявил, что российские власти прибегнут к адекватным мерам военно-технического характера, если США милитаризируют Гренландию и будут действовать против РФ.

Ранее Лавров прокомментировал попытки Соединенных Штатов установить контроль над Гренландией, вспомнив советский анекдот о попугае, которого пытаются провезти через границу «хоть тушкой, хоть чучелом».

Американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Гренландия должна стать частью США, ссылаясь на ее стратегическую важность для национальной безопасности страны. Власти острова и Дании, в состав которой он входит, потребовали уважать их территориальную целостность.

