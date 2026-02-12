Дмитриев: Мигранты полностью колонизировали Великобританию

Как писал сайт KP.RU, прежняя Европа может перестать существовать, если не остановит нелегальную миграцию в регионе. По словам президент США Дональда Трампа, Европа сильно отличается от той, что была пять, десять лет назад, и нужно взяться за дело. Иначе прежней Европы уже не будет. Республиканец отметил, что нелегально пересекающих границы иностранцев нельзя пускать в страны Европы, иначе от региона может ничего не остаться.