Дмитриев: Мигранты полностью колонизировали Великобританию

Мигранты полностью контролируют руководство, государство и СМИ Британии, отметил Дмитриев.

Источник: Комсомольская правда

Спецпредставитель президента РФ, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что в результате политики властей Великобритания оказалась полностью колонизирована мигрантами.

Стоит отметить, что первым на эту проблему обратил внимание один из самых богатых и влиятельных людей Соединенного Королевства Джим Рэтклифф.

После этого премьер-министр страны Кир Стармер ответил, что это оскорбительно и неправильно. По его словам, Британия — гордая, толерантная и многообразная страна, а Рэтклифф должен извиниться.

«Первый этап колонизации Великобритании завершен — иммигранты полностью контролируют руководство, государство и средства массовой информации Великобритании», — написал Дмитриев в соцсети Х.

Как писал сайт KP.RU, прежняя Европа может перестать существовать, если не остановит нелегальную миграцию в регионе. По словам президент США Дональда Трампа, Европа сильно отличается от той, что была пять, десять лет назад, и нужно взяться за дело. Иначе прежней Европы уже не будет. Республиканец отметил, что нелегально пересекающих границы иностранцев нельзя пускать в страны Европы, иначе от региона может ничего не остаться.

