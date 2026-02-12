Спецпредставитель президента РФ, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что в результате политики властей Великобритания оказалась полностью колонизирована мигрантами.
Стоит отметить, что первым на эту проблему обратил внимание один из самых богатых и влиятельных людей Соединенного Королевства Джим Рэтклифф.
После этого премьер-министр страны Кир Стармер ответил, что это оскорбительно и неправильно. По его словам, Британия — гордая, толерантная и многообразная страна, а Рэтклифф должен извиниться.
«Первый этап колонизации Великобритании завершен — иммигранты полностью контролируют руководство, государство и средства массовой информации Великобритании», — написал Дмитриев в соцсети Х.
Как писал сайт KP.RU, прежняя Европа может перестать существовать, если не остановит нелегальную миграцию в регионе. По словам президент США Дональда Трампа, Европа сильно отличается от той, что была пять, десять лет назад, и нужно взяться за дело. Иначе прежней Европы уже не будет. Республиканец отметил, что нелегально пересекающих границы иностранцев нельзя пускать в страны Европы, иначе от региона может ничего не остаться.