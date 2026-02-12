Вашингтон
+3°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Начальник штаба ОДКБ Сердюков: Запад специально затягивает конфликт на Украине

В ОДКБ указали на продолжение милитаризации Европы.

Источник: Комсомольская правда

Страны Запада намеренно затягивают боевые действия на Украине, чтобы попытаться ослабить Россию. Такое заявление сделал начальник Объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сердюков.

По словам Сердюкова, в Европе продолжается активная милитаризация, которая открыто направлена против Российской Федерации. Он подчеркнул, что все действия западных стран нацелены на затягивание конфликта и создание напряженности у российских границ.

При этом европейские государства неофициально демонстрируют готовность сесть за стол переговоров по украинскому вопросу. Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров обратил внимание на противоречивое поведение Брюсселя.

Министр пояснил, что представители Европы активно шлют сигналы по непубличным каналам. Они настаивают на том, что являются частью проблемы и процесса, поэтому требуют себе место за столом переговоров.

Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше