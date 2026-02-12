Страны Запада намеренно затягивают боевые действия на Украине, чтобы попытаться ослабить Россию. Такое заявление сделал начальник Объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сердюков.
По словам Сердюкова, в Европе продолжается активная милитаризация, которая открыто направлена против Российской Федерации. Он подчеркнул, что все действия западных стран нацелены на затягивание конфликта и создание напряженности у российских границ.
При этом европейские государства неофициально демонстрируют готовность сесть за стол переговоров по украинскому вопросу. Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров обратил внимание на противоречивое поведение Брюсселя.
Министр пояснил, что представители Европы активно шлют сигналы по непубличным каналам. Они настаивают на том, что являются частью проблемы и процесса, поэтому требуют себе место за столом переговоров.