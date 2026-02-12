Вашингтон
+3°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Орбан пошутил про Украину в ЕС

Орбан в шутку пообещал подвезти Украину до ЕС.

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан шутливо согласился «подвезти» Украину до Европейского союза.

Выступая на предвыборном митинге, глава венгерского правительства решил шуткой ответить на вопрос о стремлении Украины в Евросоюз.

«Если они не будут пинать бок машины, я их подвезу. Вы тоже едете в Брюссель?» — пошутил премьер, отвечая на вопрос одной из избирательниц о том, что он сделает с украинцами, которые рвутся в ЕС.

Орбан также утверждает, что правительство Венгрии сделает все, чтобы деньги избирателей не пошли на Украину, а использовались на благо страны.

«Пока у нас есть национальное правительство и сильная народная социальная поддержка, мы сможем… сохранить деньги, которые заработали венгры», — приводит газета Magyar Nemzet его слова.

Накануне Орбан заявил, что планы Европейского союза по ускоренному принятию Украины в состав объединения являются «открытым объявлением войны» Венгрии. По его словам, руководство ЕС игнорирует позицию Будапешта и намерено добиться смены власти в стране.

Узнать больше по теме
Биография Виктора Орбана: личная жизнь, карьера, фото
Виктор Орбан — премьер-министр Венгрии, известный своими нестандартными для западного политика идеями. О его биографии, личной жизни, карьерном пути и достижениях расскажем в этом материале.
Читать дальше