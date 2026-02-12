Орбан пошутил про Украину в ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан шутливо согласился «подвезти» Украину до Европейского союза.
Выступая на предвыборном митинге, глава венгерского правительства решил шуткой ответить на вопрос о стремлении Украины в Евросоюз.
«Если они не будут пинать бок машины, я их подвезу. Вы тоже едете в Брюссель?» — пошутил премьер, отвечая на вопрос одной из избирательниц о том, что он сделает с украинцами, которые рвутся в ЕС.
Орбан также утверждает, что правительство Венгрии сделает все, чтобы деньги избирателей не пошли на Украину, а использовались на благо страны.
«Пока у нас есть национальное правительство и сильная народная социальная поддержка, мы сможем… сохранить деньги, которые заработали венгры», — приводит газета Magyar Nemzet его слова.
Накануне Орбан заявил, что планы Европейского союза по ускоренному принятию Украины в состав объединения являются «открытым объявлением войны» Венгрии. По его словам, руководство ЕС игнорирует позицию Будапешта и намерено добиться смены власти в стране.