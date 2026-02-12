В Киргизии спикер местного парламента заявил об уходе с занимаемого поста

Спикер Жогорку кенеша Киргизии Нурланбек Тургунбек уулу подал в отставку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в аппарате парламента.
Вопрос о прекращении его полномочий будет рассмотрен на ближайшем заседании Верховного совета. Сам политик заявил, что решение принял самостоятельно и давления на него не оказывалось. Он подчеркнул, что в текущий период стране необходима стабильность и завершение реформ, инициированных президентом Садыром Жапаровым.
Отставка произошла на фоне кадровых решений главы государства. 10 февраля Жапаров освободил от должности заместителя председателя кабинета министров и главу Государственного комитета национальной безопасности Камчыбека Ташиева, который считался его давним политическим союзником. Также были отправлены в отставку трое заместителей руководителя ГКНБ.
Кроме того, президент вывел Пограничную службу из структуры ГКНБ и учредил Службу государственной охраны, которой поручено обеспечивать безопасность высших должностных лиц.
Ташиев ранее публично отрицал возможность своей отставки. Комментируя решение президента, он заявил, что увольнение стало для него неожиданным.
Читайте также: В МИД РФ ответили Гутерришу на слова о Крыме и Донбассе.