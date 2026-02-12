В Киргизии спикер местного парламента заявил об уходе с занимаемого поста

Вопрос о прекращении его полномочий будет рассмотрен на ближайшем заседании Верховного совета. Сам политик заявил, что решение принял самостоятельно и давления на него не оказывалось. Он подчеркнул, что в текущий период стране необходима стабильность и завершение реформ, инициированных президентом Садыром Жапаровым.