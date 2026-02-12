Военная миссия НАТО «Арктический страж»: чем она грозит России

Еще в январе, когда президент США Дональд Трамп заявил о планах по аннексии Гренландии из-за якобы российской угрозы, посол России в Дании Владимир Барбин уточнил, что Москва не имеет «агрессивных планов» в отношении соседей по арктическому региону и не угрожает военными действиями и не претендует на захват их территории, пишет ТАСС.