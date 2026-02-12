Военная миссия НАТО «Арктический страж»: чем она грозит России

Что известно об «Арктическом страже»
Инициатива организации миссии НАТО принадлежит Германии. Представители бундесвера в январе предложили активизировать наблюдение за северной зоной на фоне притязаний США на Гренландию. В Берлине сочли, что усиление деятельности НАТО, в том числе его европейских членов, продемонстрирует Вашингтону, что интересы военного блока в Арктическом регионе защищаются.
11 февраля командование НАТО объявило о старте миссии.
«Операция “Арктический страж” подчеркивает приверженность альянса обеспечению безопасности своих членов и поддержанию стабильности в одном из наиболее стратегически важных и экологически сложных регионов мира», — цитирует генерала ВВС США, главнокомандующего силами НАТО в Европе Алексуса Гринкевича РБК со ссылкой на Reuters.
Генсекретарь НАТО Марк Рютте назвал миссию ответом России и Китаю. Он уточнил, что эти страны проявляют интерес к Арктике, где открываются новые морские пути.
Руководить проведением «Арктического стража» будут офицеры Объединенного командования вооруженных сил альянса в Норфолке в американском штате Вирджиния. В миссии задействуют десятки тысяч военных из США, Германии, Великобритании и Дании. Они отработают совместные действия по защите безопасности региона — займутся патрулированием морского и воздушного пространства, в том числе с использованием дронов.
Реакция Москвы
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия применит «адекватные контрмеры» в ответ на милитаризацию Гренландии и размещения там военных сил. Он уточнил, что противодействие будет носить военно-технический характер.
Еще в январе, когда президент США Дональд Трамп заявил о планах по аннексии Гренландии из-за якобы российской угрозы, посол России в Дании Владимир Барбин уточнил, что Москва не имеет «агрессивных планов» в отношении соседей по арктическому региону и не угрожает военными действиями и не претендует на захват их территории, пишет ТАСС.
Посол добавил, что милитаризация Арктики может привести к росту напряженности в регионе.
Представитель МИД России в Бельгии Денис Гончар предупредил Запад, что увеличение активности НАТО в Арктике может превратить регион в арену потенциального конфликта. Он акцентировал внимание на том, что ситуацию вокруг Гренландии в альянсе используют для продвижения идеи о якобы угрозе со стороны России и Китая, сообщает РИА Новости.
Мнения экспертов
Политолог, младший научный сотрудник Института Европы (ИЕ) РАН Иван Скрипка полагает, что «Арктический страж» увеличивает риски провокаций, которые могут вызвать серьезное противостояние НАТО и России. Эксперт обратил внимание, что военная инициатива вносит корректировки в баланс сил в регионе, на деле демонстрируя, что Арктика теперь является первостепенным направлением деятельности блока.
«Речь идет не столько о резкой милитаризации, сколько о формировании архитектуры коллективной обороны и сдерживания. Арктика перестает рассматриваться как зона ответственности отдельных государств (…) [и происходит переход] к координированному присутствию под эгидой НАТО», — объяснил политолог в беседе с «Лентой.ру».
Скрипка подчеркнул, что активность НАТО в Арктике не станет для России неожиданностью, а присутствие европейских и американских военных в северном регионе сейчас вряд ли приведет к конфликту.
Политолог-американист, старший преподаватель кафедры американских исследований СПбГУ Юлия Богуславская полагает, что «Арктический страж» не трансформирует соотношение военных сил в Арктике. Собеседница «Ленты.ру» напомнила, что НАТО и ранее патрулировало район и организовывало там военные маневры и тренировки.
Политолог в разговоре с «Лентой.ру» уточнила, что в своей миссии западный военный блок имеет естественные ограничители — у северного флота НАТО весьма скромные возможности, в отличие от России, которая имеет больше ледоколов и кораблей.
При этом американист подчеркнула, что риск эскалации может нарастать, и напомнила о планах Трампа установить на территории Гренландии систему противоракетной обороны «Золотой купол».
По мнению Ивана Скрипки, Россия в ответ на рост активности НАТО в Арктике может продолжать усиливать оборонную инфраструктуру в регионе, укреплять системы ПВО и ПРО.
Богуславская допустила, что РФ в ответ может увеличить патрулирование Арктики. «Но нужно учитывать, что любая ситуация требует адекватного, сопоставимого реагирования», — добавила она.