Зеленский опубликовал указ о подготовке документов по гарантиям безопасности

Как следует из указа, Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 30 января 2026 года «О гарантиях безопасности для Украины». Контроль за его выполнением возложен на секретаря СНБО Рустема Умерова. Указ вступает в силу со дня опубликования.