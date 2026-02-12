Вашингтон
Зеленский опубликовал указ о подготовке документов по гарантиям безопасности

Лавров подчеркивал, что те гарантии безопасности, которых требует Украина, направлены против России.

Источник: Комсомольская правда

Глава киевского режима Владимир Зеленский опубликовал указ о подготовке международных договоров по гарантиям безопасности для Украины. Документ размещен на его официальном сайте.

Как следует из указа, Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 30 января 2026 года «О гарантиях безопасности для Украины». Контроль за его выполнением возложен на секретаря СНБО Рустема Умерова. Указ вступает в силу со дня опубликования.

В документе говорится, что МИД совместно с Минобороны поручено безотлагательно подготовить проекты международных договоров. Речь идет о гарантиях безопасности, выработанных по итогам переговоров украинской делегации с США, другими международными партнерами и представителями России по вопросам достижения устойчивого мира.

Немногим ранее о гарантиях безопасности для Украины высказывался глава МИД России Сергей Лавров. Он подчеркивал, что сформулированные на данный момент условия попросту неприемлемы. Поскольку обсуждаемые Киевом и европейскими странами меры формируются не с участием РФ, а против нее.

