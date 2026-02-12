Зеленский поручил разработать проекты договоров о гарантиях безопасности с РФ, США и ЕС

Согласно документу, Министерство иностранных дел и Министерство обороны Украины должны подготовить проекты соглашений в рамках переговорного процесса с Соединёнными Штатами, европейскими странами и Россией.
При этом ранее Зеленский заявлял, что проект гарантий уже готов к подписанию. Однако, по данным СМИ, президент США Дональд Трамп готов предоставить такие гарантии только при условии заключения мирного соглашения, которое, в частности, предусматривает вывод украинских войск с территории Донбасса.
Ранее Владимир Зеленский объявил, что вся документация по гарантиям безопасности для Украины уже готова. Он заявил, что это единственная реальная основа для заключения мирного соглашения. Однако в Госдуме указывают, что эти пункты не учитывают интересов РФ.
Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.