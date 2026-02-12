Зеленский поручил разработать проекты договоров о гарантиях безопасности с РФ, США и ЕС

Ранее Владимир Зеленский объявил, что вся документация по гарантиям безопасности для Украины уже готова. Он заявил, что это единственная реальная основа для заключения мирного соглашения. Однако в Госдуме указывают, что эти пункты не учитывают интересов РФ.