Депутат Коротков досрочно покидает Волгоградскую облдуму

Как сообщает ИА «Высота 102», Коротков обратился с соответствующим заявлением в регпарламент. Вопрос об отставке депутата включен в повестку дня.
Напомним, Станислав Коротков избирался по Кировскому одномандатному избирательному округу № 18. Выдвинут Волгоградским региональным отделением партии «Единая Россия».
В облдуме занимает должность председателя комитета по экономической политике, туризму, инвестиционной деятельности, предпринимательству, имущественным и земельным отношениям. Станислав Коротков является депутатом трех созывов, впервые избрался в регпарламент в 2009 году.
