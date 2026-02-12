Вашингтон
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Депутат Коротков досрочно покидает Волгоградскую облдуму

Волгоградская областная дума на своем заседании сегодня, 12 февраля, рассмотрит вопрос о досрочной отставке депутата регпарламента Станислава Короткова.

Источник: https://v102.ru/news/154275.html

Как сообщает ИА «Высота 102», Коротков обратился с соответствующим заявлением в регпарламент. Вопрос об отставке депутата включен в повестку дня.

Напомним, Станислав Коротков избирался по Кировскому одномандатному избирательному округу № 18. Выдвинут Волгоградским региональным отделением партии «Единая Россия».

В облдуме занимает должность председателя комитета по экономической политике, туризму, инвестиционной деятельности, предпринимательству, имущественным и земельным отношениям. Станислав Коротков является депутатом трех созывов, впервые избрался в регпарламент в 2009 году.

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2026 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2026 году.
Читать дальше