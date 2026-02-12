«Способ заякорить Киев»: политолог рассказал, зачем Запад объявил о сроках выборов на Украине

На днях газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Украина начала подготовку к президентским выборами референдуму по мирным договоренностям с Россией, оба голосования должны состояться до 15 мая. Владимир Зеленский не подтвердил эту информацию, заявив о готовности рассмотреть предложения со стороны США, но при соблюдении гарантий безопасности.
По мнению Юрия Баранчика, публичное отрицание со стороны Киева не имеет отношения к реальному положению дел.
Когда американские источники «сливают» конкретную дату (например, 15 мая), это способ заякорить Киев и способ создать ощущение неизбежности процесса. В теории, если срок объявлен публично, от него сложнее отступать без репутационных потерь.
По словам политолога, запуск избирательной кампании автоматически переключит общественный запрос с «победы любой ценой» на архитектуру послевоенного устройства. Милитаристская повестка уступит место мирным идеям. Причем оппоненты явно будут использовать поддержку США, на которую Зеленский уже не может претендовать, растеряв выданный ему кредит доверия.
Пока нет официальной даты, можно торговаться по очередности шагов. После объявления — пространство сужается. Поэтому отрицание Киева — это банальное нежелание брать на себя публичные обязательства. В любом случае, пространство для Киева будет сужаться. Есть объективный дедлайн, промежуточные выборы в США, а значит не позднее лета должен возникнуть как минимум понятный вариант урегулирования украинской проблемы.