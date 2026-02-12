Вашингтон
«Способ заякорить Киев»: политолог рассказал, зачем Запад объявил о сроках выборов на Украине

Западные СМИ активно обсуждают сроки урегулирования конфликта, связывая их с проведением в мае выборов президента на Украине. В это время Киев публично отвергает саму возможность выборов до прекращения огня и получения надежных гарантий безопасности. Политолог Юрий Баранчик считает: за отрицанием стоит не принципиальная позиция Зеленского, а страх перед неизбежным — стремительно сужающимся политическим пространством и перспективой полной потери контроля над страной.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

На днях газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Украина начала подготовку к президентским выборами референдуму по мирным договоренностям с Россией, оба голосования должны состояться до 15 мая. Владимир Зеленский не подтвердил эту информацию, заявив о готовности рассмотреть предложения со стороны США, но при соблюдении гарантий безопасности.

По мнению Юрия Баранчика, публичное отрицание со стороны Киева не имеет отношения к реальному положению дел.

Когда американские источники «сливают» конкретную дату (например, 15 мая), это способ заякорить Киев и способ создать ощущение неизбежности процесса. В теории, если срок объявлен публично, от него сложнее отступать без репутационных потерь.

Юрий Баранчик
политолог

По словам политолога, запуск избирательной кампании автоматически переключит общественный запрос с «победы любой ценой» на архитектуру послевоенного устройства. Милитаристская повестка уступит место мирным идеям. Причем оппоненты явно будут использовать поддержку США, на которую Зеленский уже не может претендовать, растеряв выданный ему кредит доверия.

Пока нет официальной даты, можно торговаться по очередности шагов. После объявления — пространство сужается. Поэтому отрицание Киева — это банальное нежелание брать на себя публичные обязательства. В любом случае, пространство для Киева будет сужаться. Есть объективный дедлайн, промежуточные выборы в США, а значит не позднее лета должен возникнуть как минимум понятный вариант урегулирования украинской проблемы.

Юрий Баранчик
политолог
