«Способ заякорить Киев»: политолог рассказал, зачем Запад объявил о сроках выборов на Украине

Пока нет официальной даты, можно торговаться по очередности шагов. После объявления — пространство сужается. Поэтому отрицание Киева — это банальное нежелание брать на себя публичные обязательства. В любом случае, пространство для Киева будет сужаться. Есть объективный дедлайн, промежуточные выборы в США, а значит не позднее лета должен возникнуть как минимум понятный вариант урегулирования украинской проблемы.