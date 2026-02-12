Поселок под Волгоградом эвакуируют из-за угрозы детонации после удара ВСУ

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров объявил об эвакуации жителей поселка Котлубань из-за угрозы детонации боеприпасов на объекте Минобороны после ракетного удара ВСУ. Там в результате атаки начался пожар. Пострадавших среди гражданского населения нет, для эвакуированных подготовили пункты временного размещения. В регионе впервые с начала СВО ввели режим ракетной опасности. Это вторая массированная атака на Волгоградскую область за последние двое суток.