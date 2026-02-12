Эксперт оценил, способны ли США убедить Украину провести выборы

Эксперт напомнил, что вопросы проведения выборов и референдума по вопросу территорий на Украине муссируются с лета 2023 года и США постоянно активизируют обсуждение этой темы.
«Давление на текущий момент усиливается, но украинцы пытаются этой темой воспользоваться. Мы видим, что они торгуются с американцами, в частности, выбивают себе какие-то большие финансовые транши», — объяснил собеседник «Ленты.ру».
Политолог подчеркнул, что Белый дом рассчитывает с помощью выборов сменить власть на Украине, чтобы пост президента занял более договороспособный лидер. Дудаков отметил, что своей цели Вашингтон может не достичь. Он добавил, что в настоящий момент Киев не может предложить хоть какого-то кандидата, который удовлетворял бы требованиям администрации Дональда Трампа.
Вероятными участниками предвыборной гонки в текущих реалиях Дудаков назвал действующего главу страны Владимира Зеленского и посла Украины в Лондоне Валерия Залужного. Эксперт уточнил, что ни один из них не устраивают Белый дом.
Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Владимир Зеленский глумится над гражданами своей страны, утверждая, что проведение выборов до прекращения огня на Украине невозможно.
Напомним, срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года.