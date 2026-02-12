Эксперт оценил, способны ли США убедить Украину провести выборы

Политолог подчеркнул, что Белый дом рассчитывает с помощью выборов сменить власть на Украине, чтобы пост президента занял более договороспособный лидер. Дудаков отметил, что своей цели Вашингтон может не достичь. Он добавил, что в настоящий момент Киев не может предложить хоть какого-то кандидата, который удовлетворял бы требованиям администрации Дональда Трампа.