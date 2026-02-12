Беспрозванных вручил калининградцам государственные награды

Губернатор Алексей Беспрозванных вручил калининградцам высокие госнаграды. Чествование 53 жителей региона состоялось накануне в областном правительстве. Как рассказали в пресс-службе правительства, среди награжденных — медики, педагоги, специалисты социальной, судостроительной сферы, культуры, бизнеса.
Почетное звание «Заслуженный врач РФ» присвоено заведующей отделением диализа, врачу-нефрологу Областной клинической больницы Инне Зариповой, звание «Заслуженный учитель РФ» — учителю географии лицея № 18 Калининграда Инне Анисимовой, звание «Заслуженный работник культуры РФ» — заместителю гендиректора по научной работе Музея Мирового океана Ларисе Зарубиной, звание «Заслуженный работник социальной защиты населения РФ» — директору Светлогорского социально-оздоровительного центра «Мечта» Ирине Полищук.
Почетной грамотой президента отмечены член президиума областной организации «Российский Союз ветеранов» Сергей Гуров и ректор БФУ имени И. Канта Максим Демин.
Еще около полусотни человек отмечены благодарностями президента, орденом и медалью «За заслуги перед Калининградской областью», почетными грамотами правительства и губернатора, дипломами.