Владимир Путин наградил выдающихся екатеринбуржцев

Президент России Владимир Путин подписал указы «О награждении государственными наградами Российской Федерации», в которые попала часть выдающихся екатеринбуржцев. Информация об этом опубликована на официальном сайте Кремля.
— Документ содержит информацию о присвоении почетных званий, а также о награждении орденами, медалями и знаками отличия за заслуги в различных областях жителям страны, в том числе и уральцам, — пояснили в пресс-службе администрации города.
В числе награжденных оказались вокалист Екатеринбургского театра оперы и балета Михаил Коробейников, которому присвоили звание «Заслуженный артист РФ», и заведующая отделением Городской больницы № 40 Ольга Истомина, получившая звание «Заслуженный врач РФ».
Медаль «За заслуги перед Отечеством» II степени получил ученый Института экономики УрО РАН Владимир Логинов, являющийся ведущим научным сотрудником Центра природопользования и геоэкологии этого учреждения.
Медали «За труды в культуре и искусстве» оказались удостоены гендиректор по научной работе Свердловского краеведческого музея Светлана Корепанова, преподаватель Уральской специальной музыкальной школы Светлана Онучина и заведующая музыкой Екатеринбургского театра кукол Лариса Паутова.