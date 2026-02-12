В США оценили стремление Трампа потеснить РФ на Южном Кавказе

«Это был легкодостижимый способ миротворчества, своего рода идеальный сценарий для усилий Трампа по получению Нобелевской премии мира», — цитирует «Лента.ру» слова политолога для WP. Кучера добавил, что геополитические последствия Вашингтон не учитывал, так как это на тот момент имело второстепенное значение.
Эксперт полагает, что Москва и Тегеран способны препятствовать реализации проекта Белого дома — «Дороге Трампа к миру и процветанию» (TRIPP), которая соединит Азербайджан с Нахичеванским анклавом через армянские территории. Часть маршрута в Армении будет находиться под контролем американцев.
8 августа 2025 года глава правительства Армении Никол Пашинян и азербайджанский президент Ильхам Алиев с участием Дональда Трампа в Вашингтоне подписали соглашение о нормализации отношений. Две страны отказались от территориальных претензий друг к другу и одобрили участие США для прокладки и организации работы транзитного маршрута TRIPP.