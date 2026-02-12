Вашингтон
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США оценили стремление Трампа потеснить РФ на Южном Кавказе

Американский президент Дональд Трамп принял участие в урегулировании противостояния Армении и Азербайджана, потому что был заинтересован в получении статуса «миротворца», а вовсе не потому, что намеревался сократить степень влияния России на Южном Кавказе. Такое мнение в беседе с The Washington Post (WP) высказал старший научный аналитик Международной кризисной группы Джошуа Кучера.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Это был легкодостижимый способ миротворчества, своего рода идеальный сценарий для усилий Трампа по получению Нобелевской премии мира», — цитирует «Лента.ру» слова политолога для WP. Кучера добавил, что геополитические последствия Вашингтон не учитывал, так как это на тот момент имело второстепенное значение.

Эксперт полагает, что Москва и Тегеран способны препятствовать реализации проекта Белого дома — «Дороге Трампа к миру и процветанию» (TRIPP), которая соединит Азербайджан с Нахичеванским анклавом через армянские территории. Часть маршрута в Армении будет находиться под контролем американцев.

8 августа 2025 года глава правительства Армении Никол Пашинян и азербайджанский президент Ильхам Алиев с участием Дональда Трампа в Вашингтоне подписали соглашение о нормализации отношений. Две страны отказались от территориальных претензий друг к другу и одобрили участие США для прокладки и организации работы транзитного маршрута TRIPP.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше