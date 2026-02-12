В США оценили стремление Трампа потеснить РФ на Южном Кавказе

Американский президент Дональд Трамп принял участие в урегулировании противостояния Армении и Азербайджана, потому что был заинтересован в получении статуса «миротворца», а вовсе не потому, что намеревался сократить степень влияния России на Южном Кавказе. Такое мнение в беседе с The Washington Post (WP) высказал старший научный аналитик Международной кризисной группы Джошуа Кучера.