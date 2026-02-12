Россия не будет представлена на заседании Совета мира, заявили в МИД

«Россия не будет представлена на заседании “Совета мира”. Работа по формированию позиции продолжается», — сказала Захарова на брифинге в четверг, отвечая на вопрос о том, будут ли российские дипломаты участвовать в первом заседании Совета 19 февраля.
Узнать больше по теме
Совет мира Дональда Трампа: что известно о новой организации и кого в нее уже пригласили
Президент США Дональд Трамп выступил с очередной необычной идеей — создать своеобразную альтернативу ООН. Так называемый Совет мира должен начать с урегулирования вопроса в секторе Газа, и в случае успеха его полномочия могут расшириться. В материале — главное об этой новой структуре и список уже приглашенных стран.Читать дальше