Россия не будет представлена на заседании Совета мира, заявили в МИД

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Россия не будет представлена на первом заседании «Совета мира» американского президента Дональда Трампа, формирование ее позиции по нему продолжается, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Источник: © РИА Новости

«Россия не будет представлена на заседании “Совета мира”. Работа по формированию позиции продолжается», — сказала Захарова на брифинге в четверг, отвечая на вопрос о том, будут ли российские дипломаты участвовать в первом заседании Совета 19 февраля.

