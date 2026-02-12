Суд отказал депутату Елеусизову в иске против активистки Ташимовой

«Ура, победа по иску Елеусизова Тимура ко мне по защите чести и достоинства (в первой инстанции)! Он не доказал свои обвинения. Более того, в преюдиции есть уже аналогичное решение суда по такому же обвинению! (Кривошеев, ты следующий). Пока не окончательная победа, я подам иск о защите чести и достоинства, и верну затраченные судебные расходы! Спасибо моему защитнику, юристу Ерлану Калиеву!!!» — написала она.