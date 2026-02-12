Вашингтон
Суд отказал депутату Елеусизову в иске против активистки Ташимовой

Алматы. 12 февраля. КазТАГ — Суд отказал в удовлетворении иска депутата маслихата Алматы Тимура Елеусизова, который требовал признать публикации активистки Салтанат Ташимовой порочащими его честь, достоинство и деловую репутацию, передает корреспондент агентства.

Источник: Freepik

«Решение суда: В удовлетворении иска Елеусизова Тимура Мэлсовича к Ташимовой Салтанат Жарылкаповне о возложении обязанности на Ташимову С. удалить публикацию, размещенную в социальной сети Facebook, с принесением извинений в адрес Истца и о взыскании суммы морального вреда отказать», — сообщила Ташимова на своей странице в соцсети в четверг.

Активистка также отметила, что подаст иск о защите чести и достоинства.

«Ура, победа по иску Елеусизова Тимура ко мне по защите чести и достоинства (в первой инстанции)! Он не доказал свои обвинения. Более того, в преюдиции есть уже аналогичное решение суда по такому же обвинению! (Кривошеев, ты следующий). Пока не окончательная победа, я подам иск о защите чести и достоинства, и верну затраченные судебные расходы! Спасибо моему защитнику, юристу Ерлану Калиеву!!!» — написала она.

Речь идет о публикации в Facebook от 10 октября 2025 года.

«Тимур Елеусизов оклеветал меня и непозволительно вел себя на встрече с жителями в роще Баума. Будете принимать меры, Алматы қаласының Мәслиxаты?» — заявила Ташимова в посте.