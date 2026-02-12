Захарова: Запад не отказался от планов оторвать Беларусь от России

МИНСК, 12 фев — Sputnik. Западные страны в 2020 году уже пытались организовать в Беларуси «цветную революцию» через своих агентов влияния, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос Sputnik Беларусь на брифинге в четверг.
«Но решимость властей и мудрость народа Беларуси, которые извлекли уроки из украинского майдана, помешали этому. Очевидно, что западники не отказались от своих устремлений оторвать… братскую нам республику от России», — сказала представитель МИД.
По ее словам, западные страны готовятся к реваншу и, видимо, поджидают удобный момент.
Ранее пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России сообщило, что Запад хочет найти в белорусском обществе новых либеральных пассионариев для очередной попытки «цветной революции».
«Мы полностью разделяем оценки, которые были даны по линии СВР. Сомневаться в серьезности угроз, конечно, просто не приходится», — отметила по этому поводу Захарова.
Она добавила, что гипотетический госпереворот в Беларуси и приход там к власти западных агентов, безусловно, перечеркнул бы все достижения интеграционного строительства Союзного государства. Такой поворот событий создал бы очередной очаг нестабильности на западных границах России.
Захарова обратила внимание, что в сообщении СВР говорилось о «прививке», которую получило белорусское общество. Власти страны приняли ряд решительных мер по зачистке от прозападных «демократизаторских» структур. Было ужесточено законодательство по неправительственным организациям, чтобы не допустить подрывной работы изнутри.
«Тем не менее, мы с белорусскими союзниками не намерены просто сидеть сложа руки. Насколько известно, осуществляется тесное партнерское взаимодействие между советами безопасности и спецслужбами двух стран. Министерство иностранных дел, разумеется, также вносит вклад в эту работу», — заверила представитель МИД.
Она также напомнила, что в 2024 году Высший госсовет Союзного государства утвердил союзную концепцию безопасности. В ней есть комплексная оценка существующих и прогнозируемых угроз интеграционного объединения Беларуси и России. Оговорен набор совместных мер по их нейтрализации и предотвращению.
Кроме того, президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали межгосударственный договор о гарантиях безопасности, который вступил в силу в марте 2025 года.
«В нем зафиксирован широкий перечень взаимных союзнических обязательств по обеспечению обороны, защите суверенитета, независимости, конституционного строя России и Беларуси. Причем с задействованием всех имеющихся сил и средств, включая ядерное оружие», — акцентировала внимание Захарова.
В сентябре 2025 года в Москве состоялась первая встреча межведомственных делегаций двух стран во главе с заместителями министров иностранных дел Беларуси и России Игоря Секрета и Александра Грушко. Дипломаты были назначены главами государств спецпредставителями по обзору действий упомянутого договора.
«В ходе переговоров констатировано совпадение оценок ситуации в сфере безопасности союзного государства. А в марте этого года в Минске пройдет вторая встреча спецпредставителей, на которой будет рассмотрен широкий спектр угроз внешней и внутренней безопасности наших стран и определены совместные шаги по их купированию и предотвращению», — также сообщила Захарова.