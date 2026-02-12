Вашингтон
Премьер-министр приехал на полигон ВВС и войск ПВО

Вместе с главой правительства на полигоне работают министр обороны и госсекретарь Совбеза республики.

Источник: Telegram / Министерство обороны Республики Беларусь

МИНСК, 12 фев — Sputnik. Премьер-министр Беларуси Александр Турчин приехал на один из полигонов ВВС и войск ПВО, об этом сообщила в четверг пресс-служба Минобороны Беларуси.

Вместе с Турчиным на полигоне сегодня работают министр обороны Виктор Хренин и госсекретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович.

«Им продемонстрируют работу образцов вооружения по противодействию беспилотным летательным аппаратам», — уточнили в Минобороны.

На полигоне показаны экземпляры перспективных разработок белорусского и российского ВПК.

Гостям также показали беспилотники, которые были сбиты во время практических испытаний.

Масштабная проверка Вооруженных сил в соответствии с поручением главы государства началась 16 января. Она проходит под личным контролем президента Беларуси Александра Лукашенко.

