Никакого здравого смысла: Захарова о новых русофобских заявлениях в Молдове

КИШИНЕВ, 12 фев — Sputnik. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на еженедельном брифинге прокомментировала очередные русофобские и унионистские заявления молдавских официальных лиц.
Захарова высказалась о недавних словах спикера парламента Молдовы Игоря Гросу. Он заявил, что любой гражданин республики, «имеющий элементарный уровень образования и знания об истории своего народа», проголосовал бы за объединение с Румынией.
«Нет, не за объединение молдавского общества, которое бы преодолело вот эту дезинтеграцию, а объединение с Румынией. Он попытался очернить период нахождения Бессарабии в составе Российской империи. По данным опросов, свыше 70% молдаван выступают против унии с Румынией. Получается, что именно их спикер считает лишенными элементарного уровня образования и знаний», — отметила Захарова.
Она добавила, что в самой Молдове это высказывание назвали истинным отношением властей к молдавскому народу и отметили, что оно обнажило истинную цель властей — ликвидировать независимость Республики Молдова.
Захарова также раскритиковала попытку Гросу очернить период развития Бессарабии с 1812 по 1991 годы. По словам спикера парламента, именно в тот период в молдавском обществе сформировалось «национальное чувство несправедливости».
Официальный представитель МИД РФ напомнила, что именно после вхождения Бессарабии в Российскую Империю население междуречья стало расти, а также развивались ремесла, сельское хозяйство, росли площади виноградников, начали использовать паровой двигатель.
«Развивалась транспортная система Бессарабии. К началу ХХ века протяженность железных дорог уже превышала 850 километров. Развивалась наука и искусство, росло число образовательных учреждений. Именно на этот период пришлось дальнейшее становление молдавской культуры и литературы. Обо всем этом молдавский народ, конечно же, знает», — добавила Захарова.
«Неправильная» Олимпийская сборная Молдовы.
Захарова также высказалась о русофобских заявлениях председателя Федерации борьбы Молдовы Ивана Георгиу.
Он раскритиковал способ формирования Национальной сборной на 25-х зимних Олимпийских играх в Италии, потому что четверо включенных в состав делегаций спортсменов имели российское происхождение. По его словам, спортсмены на открытии Игр прошли парадом с молдавским флагом, хотя в «в других обстоятельствах об них вытирали бы ноги».
«Просто хочу сказать, что это слова не какого-то ненормального или маргинала. Я не готова характеризовать так этого человека, просто его должны, наверное, еще освидетельствовать специалисты, но я хочу подчеркнуть, что это функционер, который заявляет так о своих же спортсменах, которые представляют его страну и отстаивают честь его родины. С точки зрения здравого смысла и душевного здоровья объяснить это невозможно», — отметила на еженедельном брифинге Захарова.
Напомним, в молдавскую Олимпийскую сборную вошли пять спортсменов: биатлонисты Алина Стремоус, Павел Магазеев и Максим Макаров, которые уже представляли Молдову на Играх в Пекине в 2022 году, а также лыжники Юлиан Лукин и Елизавета Хлусович. Все, кроме Юлиана Лукина, родились в России. Стремоус, Магазеев и Макаров стали выступать за Республику Молдову с 2022 года, они представляли страну на Олимпиаде в Пекине. Лучший результат в сборной тогда показала Алина Стремоус, принявшая участие во всех индивидуальных стартах и вошедшая в топ-10 в спринте.