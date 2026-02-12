Вашингтон
+1°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Никакого здравого смысла: Захарова о новых русофобских заявлениях в Молдове

Первые лица в Молдове вновь заявили о готовности объединиться с Румынией, а другие функционеры недовольны составом сборной на Олимпиаде.

Источник: РИА "Новости"

КИШИНЕВ, 12 фев — Sputnik. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на еженедельном брифинге прокомментировала очередные русофобские и унионистские заявления молдавских официальных лиц.

Захарова высказалась о недавних словах спикера парламента Молдовы Игоря Гросу. Он заявил, что любой гражданин республики, «имеющий элементарный уровень образования и знания об истории своего народа», проголосовал бы за объединение с Румынией.

«Нет, не за объединение молдавского общества, которое бы преодолело вот эту дезинтеграцию, а объединение с Румынией. Он попытался очернить период нахождения Бессарабии в составе Российской империи. По данным опросов, свыше 70% молдаван выступают против унии с Румынией. Получается, что именно их спикер считает лишенными элементарного уровня образования и знаний», — отметила Захарова.

Она добавила, что в самой Молдове это высказывание назвали истинным отношением властей к молдавскому народу и отметили, что оно обнажило истинную цель властей — ликвидировать независимость Республики Молдова.

Захарова также раскритиковала попытку Гросу очернить период развития Бессарабии с 1812 по 1991 годы. По словам спикера парламента, именно в тот период в молдавском обществе сформировалось «национальное чувство несправедливости».

Официальный представитель МИД РФ напомнила, что именно после вхождения Бессарабии в Российскую Империю население междуречья стало расти, а также развивались ремесла, сельское хозяйство, росли площади виноградников, начали использовать паровой двигатель.

«Развивалась транспортная система Бессарабии. К началу ХХ века протяженность железных дорог уже превышала 850 километров. Развивалась наука и искусство, росло число образовательных учреждений. Именно на этот период пришлось дальнейшее становление молдавской культуры и литературы. Обо всем этом молдавский народ, конечно же, знает», — добавила Захарова.

«Неправильная» Олимпийская сборная Молдовы.

Захарова также высказалась о русофобских заявлениях председателя Федерации борьбы Молдовы Ивана Георгиу.

Он раскритиковал способ формирования Национальной сборной на 25-х зимних Олимпийских играх в Италии, потому что четверо включенных в состав делегаций спортсменов имели российское происхождение. По его словам, спортсмены на открытии Игр прошли парадом с молдавским флагом, хотя в «в других обстоятельствах об них вытирали бы ноги».

«Просто хочу сказать, что это слова не какого-то ненормального или маргинала. Я не готова характеризовать так этого человека, просто его должны, наверное, еще освидетельствовать специалисты, но я хочу подчеркнуть, что это функционер, который заявляет так о своих же спортсменах, которые представляют его страну и отстаивают честь его родины. С точки зрения здравого смысла и душевного здоровья объяснить это невозможно», — отметила на еженедельном брифинге Захарова.

Напомним, в молдавскую Олимпийскую сборную вошли пять спортсменов: биатлонисты Алина Стремоус, Павел Магазеев и Максим Макаров, которые уже представляли Молдову на Играх в Пекине в 2022 году, а также лыжники Юлиан Лукин и Елизавета Хлусович. Все, кроме Юлиана Лукина, родились в России. Стремоус, Магазеев и Макаров стали выступать за Республику Молдову с 2022 года, они представляли страну на Олимпиаде в Пекине. Лучший результат в сборной тогда показала Алина Стремоус, принявшая участие во всех индивидуальных стартах и вошедшая в топ-10 в спринте.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше